Кулеба розповів, як можна стримати Росію "від військових авантюр"

Кулеба розповів, як можна стримати Росію "від військових авантюр"

Україна та Канада домовилися про зміцнення особливого партнерства двох країн.

Коли у РФ бачитимуть, що країни Заходу серйозно ставляться до нинішньої ситуації на українсько-російському кордоні та готові діяти рішуче, то у Кремлі будуть розважливіше думати перед тим, як "йти на військові авантюри".

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях засідання Північноатлантичної ради НАТО у Ризі під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

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Так, очільник МЗС детально розповів колезі про ситуацію на кордоні України та РФ й ознаки того, що російська сторона, ймовірно, готується знову напасти на територію нашої держави. У зв'язку з цим очільники української та канадської дипломатії обговорили конкретні кроки у межах комплексного пакету стримування Росії від подальших агресивних дій.

"Якщо в Росії бачитимуть, що Захід серйозно ставиться до нинішньої ситуації та готовий на рішучі дії, вони двічі подумають перед тим, як вдаватися до будь-яких військових авантюр", — наголосив Дмитро Кулеба.

Своєю чергою, голова МЗС подякував канадській стороні за готовність працювати разом з Україною над стримуванням РФ. Кулеба також висловив особливу подяку Канаді за тверду і непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України конкретними діями, зокрема, багаторічну участь в операції UNIFIER, яка ефективно посилює українську армію.

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Наприкінець сторони обговорили подальшу безпекову та оборонну співпрацю Канади та України.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав очільників МЗС країн НАТО демотивувати Путіна від найгіршого сценарію.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

Як повідомлялося, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць

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