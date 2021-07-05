Кулеба розповів, як Росія шантажує країни за участь у "Кримській платформі"

Голова МЗС України назвав тестом для держав участь у "Кримській платформі".

Росія шантажем і погрозами намагається змусити очільників держав не брати участі в "Кримській платформі", мета якої знайти мирні шляхи для деокупації незаконно окупованого РФ півострова.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба на форумі "Україна 30".

"На цьому тлі участь держав в Кримській платформі - це дуже простий тест про те з ким ти в питанні окупованого Криму - з Росією і агресією чи з Україною і міжнародним правом?... Ми знаємо, що Росія шантажує та погрожує іншим країнам, вимагаючи не брати участі в платформі. Деяким вкрай важко під цим тиском Москви", - сказав Кулеба.

Голова МЗС додав, що "Кримська платформа" стала найбільш промовистим доказом ініціативної зовнішньої політики України.

"Президент України від першого мого дня на посаді поставив питання: як будемо повертати Крим? З його ініціативи МЗС розробив концепцію платформи і за кілька місяців ми побачимо її успіх", - додав Кулеба.

Нагадаємо, джерело в українських дипломатичних колах розповіло ТСН.ua, що на установчий саміт Кримської платформи до Києва 23 серпня, який дасть старт деокупації українського півострова, приїдуть 20 глав держав, урядів та міністрів закордонних справ. Що ж до Франції та Німеччини, вони навіть не артикулюють, хто приїде на Кримську платформу. Очільник французького МЗС Жан Ів-Ле Дріан взагалі сказав, що 23 серпня у них засідання уряду, тому він зможе приїхати 24 серпня.

Кримська платформа - це майданчик, на якому Україна разом зі своїми закордонними друзями розроблятиме план деокупації анексованого Росією Криму.

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