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Кулеба розповів, як уникнути прямої війни між НАТО та РФ

Кулеба розповів, як уникнути прямої війни між НАТО та РФ

Дмитро Кулеба / Фото: Associated Press

Підтримка України буде дешевшою для Заходу, аніж пряма конфронтація з РФ.

Для уникнення прямої конфронтації між НАТО та Росією, до якої будуть залучені війська Сполучених Штатів, необхідно збільшувати допомогу України у майбутньому.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує ABC News.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна наведення порядку у світі у разі, якщо Україна програє, буде набагато вищою", - заявив очільник МЗС України.

Дипломат зазначив, що Україна буде продовжувати боротьбу проти російських агресорів навіть у тому випадку, якщо Захід не буде надавати достатню допомогу.

"Навіть якщо у нас скінчиться зброя, ми битимемося лопатами. Тому що на карту в цій війні для України поставлено існування нації", - зазначив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили Німеччини готуються до можливої гібридної війни з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що на саміті НАТО у Вашингтоні можуть ухвалити важливе рішення для України.

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