Кулеба щодо вступу України в ЄС: Ми повинні бути реалістичними ідеалістами

Кулеба щодо вступу України в ЄС: Ми повинні бути реалістичними ідеалістами

За його словами, переговорний процес йде, але на даному етапі МЗС цікавлять не великі цілі, а конкретні економічні результати.

Україні слід реально зважувати свої можливості на вступ до Європейського союзу. ЄС сьогодні переживає не найкращі часи.

Про це у четвер, 30 вересня, під час брифінгу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба, пише РБК-Україна.

"ЄС переживає непрості часи. Як писав класик, не той вже Миргород і річка Хорол не та, так і тут - не той вже Брюссель і річка Ельба не та ... Багато є проблем, і ми бачимо, як важко дається євроінтеграція балканським країнам. Я вважаю, що ми повинні бути реалістичними ідеалістами. Вірити в краще - що отримаємо те, що хочемо, але реально зважувати можливості отримати це саме зараз", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Раніше Дмитро Кулеба закликав ЄС не тримати Україну на гачку реформ. Водночас, він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами.

Водночас, він уточнив, що не виступає проти проведення реформ в країні. За його словами, настав час визнати, що приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами. Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда виступає за вступ України до Європейського союзу. На його думку, ЄС повинен продемонструвати, що не є клубом для обраних. За його словами, в Польщі є консенсус з приводу вступу України до ЄС.

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