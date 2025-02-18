Кулеба сказав, які поступки США можуть попросити Росію зробити щодо України

Водночас ексміністр зазначив, що Україна не може опускати планку своїх вимог нижче за максимальну.

Ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які поступки американці можуть попросити чи змусити зробити Росію задля закінчення війни.

Свої думки Кулеба висловив у інтерв’ю BBC.

Говорячи про поступки з боку РФ, до яких її можуть спонукати США, ексміністр сказав:

"Вихід з території України, визнання України як незалежної держави та частини Заходу, що згодом формалізується набуттям Україною членства у Європейському союзі та НАТО. Виплата компенсацій за заподіяну шкоду економіці. Далі можна фантазувати скільки завгодно, але це все поки що фантазії".

Водночас Кулеба прокоментував, які насправді справи з цими поступками у реальному світі.

"А в реальному світі ми не можемо опускати планку наших вимог нижче за максимальну. У цьому вся суть переговорів. Україні немає сенсу говорити, від чого вона готова відмовитись від своїх вимог до Росії", – розповів ексголова МЗС.

До слова, раніше Кулеба висловив думку, що президент США Дональд Трамп здатний змусити Україну та Росію домовитися про припинення вогню, але втримати його буде надто складно. Нова мирна угода працюватиме так само, як Мінський та Нормандський формати.