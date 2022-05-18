Кулеба сподівається, що Нідерланди підтримають створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії

Кулеба висловив сподівання, що Нідерланди також приймуть пропозицію президента Зеленського і долучаться до відбудови України.

Україна сподівається, що Нідерланди підтримають ідею створення спеціального трибуналу з розгляду справ про злочини російської федерації проти України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

“Я завжди віддаю перевагу справедливості. Так, Україна повністю підтримує ідею створення спеціального трибуналу ad hoc з розгляду справи про злочин російської агресії проти України. Я надіслав листи десяткам міністрів закордонних справ, включаючи Вопке, пропонуючи цю ідею для розгляду. Я з нетерпінням чекаю на позицію Нідерландів”, - сказав Кулеба

Кулеба сподівається, що Нідерланди також приймуть пропозицію Президента Зеленського і долучаться до відбудови України, зокрема в межах ініціативи про патронат над українськими регіонами.

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“Це великий проєкт. Це також велика частина розкриття справжнього партнерства та дружби, які існують між нами”, - зазначив він.

Також міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра зазначив, що позиція Нідерландів - робити те, що ефективне і дійсно допомагає Україні.

“Наше головне завдання – переконатися, що ми допомагаємо українцям. А також ми повинні переконатися, що ми координуємо свої дії з нашими європейськими друзями. Тож зробімо все можливе, щоб допомогти країні”, - сказав він.

Нагадаємо, Україна, Литва та Польща створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії.

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