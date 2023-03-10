Кулеба сподівається, що масштабна ракетна атака РФ пришвидшить отримання Україною ППО від партнерів

Потужна ракетна атака ворога 9 березня 2023 року лише пришвидшить надання Україні комплексів протиповітряної оборони від міжнародних партнерів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

Зокрема, він відповідав на запитання чи вплине масований обстріл 9 березня на постачання Україні зброї, особливо комплексів Patriot та SAMP/T, здатних перехоплювати балістичні ракети.

"Це, звичайно, тільки пришвидшить цей процес, я впевнений. Ми будемо швидше отримувати всі необхідні для нас системи протиповітряної оборони, тому що весь світ бачить, з яким злом нам доводиться боротися кожного дня. Тому я впевнений, що це приводитиме до зворотного результату - на відміну від того, на який очікує російська армія", - зауважив він.

Кулеба підкреслив що масованими повітряними атаками Росія прагне зламати дух українців. “Але вони ніколи не зможуть цього зробити. Ми боремося за свою землю, життя, домівки", - резюмував представник ОП.

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Нагадаємо, у ніч проти 9 березня окупанти масовано обстріляли Україну. Уперше росіяни застосували одразу шість надзвукових ракет "Кинджал",заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загалом відбувся 81 пуск ракет по Україні. ППО збила 34 крилаті ракети і 4 з 8 дронів. Вісім авіаракет Х-31П та X-59 до цілей не долетіли. "Кинджали", ракети Х-22 та ракети систем С-300 збити не вдалося, оскільки у ЗСУ немає відповідних можливостей.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з силовиками та урядовцями через масований ракетний удар Росії по інфраструктурі України.

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