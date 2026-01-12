Кулеба спрогнозував, коли відкриються наступні "вікна" для переговорів

Дмитро Кулеба / © Associated Press

Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба вважає, що на треку Україна — Європа — США у питанні мирних переговорів вдалося досягнути та формалізувати дуже великий прогрес, про який говорили протягом багатьох років.

Про це він сказав в інтерв’ю УП.

Він переконаний, що якщо теперішні мирні зусилля не увінчаються успіхом, то наступна спроба буде «не зі 100 метрів від цілі починатися, а з одного — найважчого — метра».

Наступний спалах переговорного процесу буде наприкінці лютого, погоджується Кулеба з думкою, яку раніше озвучував новий очільник ОП Кирило Буданов. Після цього відкриється «вікно» влітку, а після нього — знову наприкінці зими.

«Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, — пояснив Кулеба відсутність позитивної чи негативної мотивації завершити війну. — Тому що в кожного є компенсаторні ресурси. Як я казав, для Росії — це Китай. Для нас — Європа. І тому, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати».

Нагадаємо, очільник МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що українська делегація готова вирушити до Сполучених Штатів, щойно надійде «відповідний сигнал» від американських партнерів. За словами міністра, головною метою майбутньої поїздки є узгодження подальших кроків для завершення війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий узяти на себе зобов’язання щодо участі США в майбутній обороні України. Однак його згода пов’язана з упевненістю в тому, що Російська Федерація не спробує напасти знову.