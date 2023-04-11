Кулеба та Блінкен провели переговори на тлі скандалу з витоком інформації про Україну

За словами міністра, Штати не сумніваються у здатності України перемагати на полі бою.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову на тлі скандалу щодо витоку інформації з Пентагону.

Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

"Ентоні Блінкен знову підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою", – написав Кулеба.

За його словами, США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні її перемоги та забезпеченні справедливого миру.

Раніше американське видання New York Times повідомило, що до Мережі потрапили засекречені документи про стан ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

За інформацією видання The Washington Post, користувач, який поширив секретні документи американської розвідки, живе в Каліфорнії, його батьки спілкуватися з журналістами відмовилися.

У США заявили, що витік розвідданих США може мати фатальні наслідки для українців.

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