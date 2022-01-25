Кулеба: Україна не піде на жодні компроміси для умиротворення Путіна

Кулеба: Україна не піде на жодні компроміси для умиротворення Путіна

За словами міністра, Київ також не прийме компроміси, про які можуть домовитися за його спиною.

Україна нікому не дозволить нав'язувати собі поступки для умиротворення російського президента Володимира Путіна, щоб уникнути вторгнення Росії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив інтерв'ю CNN.

"Якщо хтось піде на поступки щодо України, за спиною України, по-перше, ми цього не приймемо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави і слідує їй... Ми багато вже заплатили, в тому числі 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити собі право вирішувати своє майбутнє", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що у разі нового повномасштабного нападу РФ на Україну, країни-партнери підтримають Київ "конкретними справами" - жорсткими санкціями проти Російської Федерації.

Також Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.

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