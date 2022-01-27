Кулеба відповів, чи буде Україна вести прямі переговори з бойовиками "ЛДНР"

Кулеба відповів, чи буде Україна вести прямі переговори з бойовиками "ЛДНР"

Кулеба пояснив, щоб проведення Україною прямих переговорів з ватажками "ЛДНР" - це головна вимога Росії, аби таким чином зняти з себе відповідальність.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не вестиме прямих переговорів з бойовиками так званих "ЛНР" та "ДНР", лише з Росією, яка є країною-агресоркою.

Про це він заявив на брифінгу, коментуючи зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки".

"Цього не станеться, це питання принципу", - підкреслив міністр.Та пояснив, що прямі переговори з бойовиками не передбачені мінськими угодами. Він наголосив: "Це не відповідає тому, як розвивався цей конфлікт" (на Сході - ред.).

"Це конфлікт між Україною та Росією, що вилився в російську агресію, і ми вестимемо переговори з ними. Мета РФ - це щоб у такий спосіб зняти з себе будь-яку відповідальність за військових конфлікт на Донбасі, виставивши себе не як учасника гібридної війни", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що позитивною новиною є те, що Росія не проти продовжити переговори щодо врегулювання війни на Донбасі.

Як раніше повідомляли, депутати від комуністичної партії Росії внесли на розгляд Держдуми проєкт постанови з проханням до президента Росії Володимира Путіна визнати незалежність самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік".

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