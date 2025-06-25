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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Кулеба відповів, чи Трамп відмовиться від України в обмін на Близький Схід

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що теоретично Путін і Трамп могли б домовитися про поділ сфер впливу у світі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп і Путін

Дональд Трамп і Путін / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп має сталу симпатію до російського диктатора Путіна, однак навіть у разі домовленостей між ними про поділ світу ці угоди навряд чи мали б силу.

Про це заявив ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю на YouTube-каналі Мосейчук Podcast.

«Він дуже послідовний у своїй симпатії до Володимира Путіна», — сказав Кулеба про Трампа.

Відповідаючи на запитання, чи могли Путін і Трамп домовитися про розподіл сфер впливу у світі, дипломат наголосив: «В теорії можливо все, але я думаю, що ні. Я думаю, що цього разу це було більше „ша, не лізь“. Трамп може домовитися з Путіним про що завгодно — сядуть і увесь світ поділять, фломастерами лінії накреслять. Але в них обох нема сили дотриматися цих домовленостей».

Кулеба також зазначив, що Трамп поступово відходить від українського питання.

«Трамп по факту залишив активну роль в українському питанні вже кілька тижнів як — власне після останньої зустрічі в Стамбулі ми нічого не чули. Відхід Трампа від теми України відбувся ще до того, як розгорнулася атака Ізраїлю на Іран», — зауважив він.

Окремо Кулеба прокоментував поточну ситуацію в Росії, підкресливши, що Кремль нині не має достатніх ресурсів для масштабних військових кампаній.

«Росія слабка. Вона може будувати собі якусь картинку, але в них немає зараз ресурсу на глобальні військові дії», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО уникають обговорення питання про припинення Трампом військової допомоги Києву.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський сказав, що хоче бачити у підсумковій декларації саміту НАТО.

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