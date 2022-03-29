Кулеба відповів на путінське "я їх знищу" і заявив про плани на перемогу

Міністр нагадав, що президент країни-агресорки за кілька діб збирався захопити Київ та ключові міста України, проте зазнав провалу.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про те, що Путін нібито отримав записку від президента Зеленського з умовами миру, і відповів: "Я їх знищу".
Про це інформує "УНІАН".
За словами Кулеби, "насправді дуже мале значення має те, що думає Путін саме зараз у плані того, кого він "доб’є".
Міністр нагадав, що президент країни-агресорки за кілька діб збирався захопити Київ та ключові міста України, проте зазнав провалу.
"Я думаю, що тоді він також сидів і собі думав: "Я їх дуже швидко доб'ю". А нічого з цього не вийшло. Він може будувати там якісь плани, але у нас є свої плани. Це плани на перемогу і на звільнення наших територій", — наголосив Кулеба.
Раніше Офіс президента відреагував на інформацію про отруєння Абрамовича та інших учасників переговорів.
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