Кулеба відреагував на спроби Путіна прив'язати теракт в "Крокус Сіті Хол" до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає не дозволити Кремлеві та диктаторові Володимиру Путіну насадити обман про "український слід" у теракті в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков’ї.

Про це керівник МЗС написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

"Не дозволяйте Путіну та його поплічникам обдурити вас. Їхня єдина мета – спонукати більше росіян гинути в їхній безглуздій злочинній війні проти України, а також прищепити ще більше ненависті до інших націй, не лише українців, а й усього Заходу", – заявив Кулеба.

Міністр назвав Путіна патологічним брехуном. Дипломат наголосив, що "фюрер" брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" 2000-го, облогу школи в Беслані у 2004 році, про вбивства Анни Політковської, Сергія Магнітського, Бориса Нємцова тощо, а також про російських військових, які окупували Крим, про збиття MH17 та плани вторгнення до України.

"Путін - патологічний брехун. Зокрема, і зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження", - наголосив український міністр.

Нагадаємо, за майже добу після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" Володимир Путін звернувся до росіян. Диктатор повторив версію ФСБ про "український слід". З його слів, виконавці теракту знайдені та затримані, вони намагалися втекти до території України. Також "фюрер" пообіцяв покарати всіх, хто причетний до стрілянини.

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