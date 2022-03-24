Кулеба вважає, що білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України

Кулеба вважає, що білоруська армія не хоче й не готова воювати проти України

Останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї Путіна і Лукашенка.

Україна дуже чітко інформувала білоруську сторону: якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України і розпочнуть бойові дії, то будуть знищуватися так само нещадно, як і російські війська.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

"Ми дуже просто і чітко комунікували білоруській стороні, що якщо їхні збройні сили зайдуть на територію України, розпочнуть якісь тут бойові дії, то будуть нещадно знищуватися, так само як знищується російська армія. І я думаю, останнє, що має цікавити білорусів - щоб їхні діти, брати і чоловіки тут гинули за якісь абсурдні ідеї Путіна і Лукашенка", - зазначив глава української дипломатії.

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За його словами, Київ володіє інформацією про те, що білоруська армія не хоче і не готова воювати.

Раніше у КДБ Білорусі заявили, що під прикриттям посольства України в Білорусі працювали розвідники.

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