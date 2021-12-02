Кулеба вважає, що країни НАТО чітко відповіли на заклик України щодо стримування РФ

Держава обговорює з кожною країною конкретний внесок у пакет стримування.

Країни-члени НАТО дуже чітко відповіли на заклик України поглиблювати співробітництво у військово-технічній сфері, надсилати чіткі сигнали Росії про непосильність збройної агресії та працювати над санкціями.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

“Головне, що ми дуже чітко почули сьогодні на міністерській зустрічі відповідь на мій заклик поглиблювати зараз співробітництво з Україною у військово-технічній сфері і, друге, надсилати чіткі сигнали на всіх рівнях Росії про те, що будь-яка нова хвиля збройної агресії проти України стане непосильною ношею для Росії, і, третє, працювати над санкціями. На всіх цих трьох треках відбувається дуже динамічна робота. Це те, що я сьогодні почув. Ця відповідь колег мене наразі влаштовує. Ми продовжимо працювати з ними над формуванням цього пакета стримування”, - сказав міністр.

“Перший трек - це те, що НАТО може зробити як цілісний Альянс. Другий трек - це те, що кожен член НАТО може зробити на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. І ми дуже дякуємо генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу за його принципову позицію. Він постійно закликає держави-члени Альянсу працювати якомога більше з Україною і розвивати взаємодію у безпековій сфері на двосторонньому рівні”, - додав Кулеба.

Держава обговорює з кожною країною конкретний внесок у пакет стримування, а також зауважив про механізми НАТО, в який Україна бере участь.

“Вони стосуються і оборонних закупівель, і кібербезпеки, і протидії гібридним загрозам, де ми працюємо з Альянсом зараз над тим, щоб отримувати конкретну допомогу і підтримку”, - резюмував глава МЗС.

2 грудня Дмитро Кулеба має обговорити ситуацію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а після цього Блінкен проведе окрему зустріч із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Ентоні Блінкен повідомив, що Білий дім уже попередив Кремль — в разі вторгнення в Україну там застосують жорсткі економічні санкції, від яких раніше воліли втриматися.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може ввести проти Москви безпрецедентні санкції.

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