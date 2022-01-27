Кулеба за підсумками перемовин радників "нормандської четвірки" повідомив хорошу новину

Кулеба закликав Захід до зміцнення військової та оборонної співпраці з Києвом.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", зазначив, що позитивною новиною є те, що Росія не проти продовжити переговори щодо врегулювання війни на Донбасі.
Про це пише The Guardian.
За його словами, домовленість про нову зустріч показує, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.
"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, швидше за все, залишиться на дипломатичному шляху", - сказав Кулеба.
Водночас, він закликав країни Заходу зміцнювати військову і оборонну співпрацю з Києвом.
"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", - додав очільник МЗС.
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