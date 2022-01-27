Кулеба за підсумками перемовин радників "нормандської четвірки" повідомив хорошу новину

Кулеба закликав Захід до зміцнення військової та оборонної співпраці з Києвом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки", зазначив, що позитивною новиною є те, що Росія не проти продовжити переговори щодо врегулювання війни на Донбасі.

Про це пише The Guardian.

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За його словами, домовленість про нову зустріч показує, що Москва хоче дипломатичного вирішення нинішньої кризи.

"Хороша новина полягає в тому, що радники домовилися зустрітися в Берліні через два тижні, а це означає, що як мінімум найближчі два тижні Росія, швидше за все, залишиться на дипломатичному шляху", - сказав Кулеба.

Водночас, він закликав країни Заходу зміцнювати військову і оборонну співпрацю з Києвом.

"Хоча я великий шанувальник м'якої сили, боюся, що настав час використовувати жорстку силу", - додав очільник МЗС.

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