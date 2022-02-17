Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати на обстріл російськими найманцями Станиці Луганської

За словами міністра, це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів негайно засудити обстріл Станиці Луганської з тяжкої зброї з окупованої території.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав міністр у Twitter.

Нагадаємо:

Вранці четверга, 17 лютого, російські окупанти вдалися до артилерійського обстрілу селища Станиця Луганська на Луганщині. Один зі снарядів поцілив у дитсадок у Новій Кондрашівці, дві виховательки отримали контузію. Крім дитсадка, пошкоджень зазнало локомотивне депо та комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Водночас сепаратисти поширюють фото з місця інциденту, стверджуючи, буцімто дитсадок на окупованій території обстріляли військові ЗСУ.

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