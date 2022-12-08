Кулеба закликав позбавити Росію можливості виготовляти ракети

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона обстрілює українську інфраструктуру.

Про це він написав у себе в Twitter, звертаючись до верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

Кулеба зазначив, що у 9 пакеті санкцій є кілька позицій, про які Україна говорила вже давно. Зокрема, там є санкції проти трьох російських банків та відключення кількох пропагандистських каналів.

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Голова МЗС повідомив, що він написав листа Боррелю, в якому закликав ввести санкції проти російських виробників ракет, якими Росія обстрілює Україну.

"Росія має бути повністю позбавлена можливості завдавати ударів по критичній цивільній інфраструктурі України", – заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за прогнозами, після введення санкцій експорт російської нафти зменшиться вдвічі, а доходи бюджету країни впадуть на третину.

Крім того, ми раніше інформували, що означатиме для світових споживачів нове обмеження ціни на російську нафту.

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