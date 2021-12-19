Кулеба закликав Захід конкретно заявити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну

Кулеба закликав Захід конкретно заявити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну

Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT.

Київ закликав Захід конкретно заявити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю газеті The Washington Post.

"Кулеба закликав США і, можливо, Велику Британію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має тісніші зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, пропонуватиме менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону та Лондону не слід "пом'якшувати" санкції, прагнучи піти назустріч ЄС", — пише ЗМІ.

Кулеба закликав Захід чітко повідомити, які саме санкції він запровадить у разі нападу Росії на Україну. "Інакше вони (російська влада — ред.) вирішать, що все це — лише балаканина", — сказав він.

"Схожа ситуація виникала у мене в дитинстві, коли мама говорила мені: "щось погане станеться з тобою, якщо зараз же не ляжеш спати". Я кілька разів злякався, а наступного разу запитав: "А що саме станеться?", — згадав він.

Кулеба нагадав, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту відключити РФ від системи SWIFT, ввести санкції проти російського держборгу та обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"Зважаючи на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції — відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно", — резюмував міністр.

Нагадаємо, останніми днями Росія продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, попри те, що президент Джо Байден закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість під час віртуальної зустрічі минулого тижня.

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