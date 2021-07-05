Кулеба запевнив, що кордон з Білоруссю для українців працює

Кулеба запевнив, що кордон з Білоруссю для українців працює

Заяви Лукашенко про те, що кордон закрився, не відповідають дійсності.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати.

Про це він заявив під час виступу в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика", пише РБК-Україна

"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден факт-чекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною через нібито "надходження величезної кількості зброї".

У Міністерстві закордонних справ України, однак, розповіли, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.

Своєю чергою у ДПСУ відзвітували, що на кордоні з Білоруссю немає жодних ознак його перекриття.

Новини світу: Білорусь повністю перекриває кордони з Україною

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