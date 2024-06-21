Кулеба заявив, що наступний Саміт миру можуть провести в одній з країн Глобального півдня

Серед представників Глобального півдня є декілька країн, які виявляють до цього інтерес.

Наступний Глобальний саміт миру може відбутись в одній з країн Глобального півдня.

Таку думку в етері телемарафону висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він заявив, що серед представників Глобального півдня є декілька країн, які виявляють до цього інтерес.

"Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній з країн так званого Глобального півдня. Тут є декілька якісно сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту. Але важливо, що час між першим і другим самітом не буде порожнім", – розповів глава МЗС.

Крім того, за словами міністра, президент Володимир Зеленський під час Саміту миру у Швейцарії домовився проводити тематичні заходи за кожним пунктом формули миру для формування переговорної позиції, щоб вийти на другий саміт із максимально сильною позицією, які будуть підтримувати більшість країн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський повідомив про дипломатичний прорив під час Мирного саміту у Швейцарії.

Крім того, ми раніше інформували, що Єрмак заявив, що Росія може бути представлена на наступному Саміті миру.

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