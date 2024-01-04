Кулеба заявив, що не варто боятися перемоги Трампа на виборах президента США

Кулеба впевнений, що Дональд Трамп та диктатор Путін не зможуть укласти угоду.

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не варто боятися того, що на наступних виборах президента США може перемогти Дональд Трамп, який виступає за скорочення військової допомоги для українців.

Також читайте У Байдена заявили, що Україна більше не отримає зброї без рішення Конгресу

На заході видання NV "Україна та світ попереду 2024 року" Кулеба заявив, що з будь-якої ситуації варто витискати користь для країни і з будь-якою людиною можна працювати.

Він зазначив, що є багато "якщо" навколо України, але слід працювати з людьми, а не боятись перемоги того, чи іншого кандидата.

Дипломат нагадав, що саме за президентства Дональда Трампа Україна отримала американську зброю. То були протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Також президент Трамп почав програми безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island та Mark-6. Під час свого президентства Трамп наклав санкції на судно-трубоукладач "Фортуна", яке прокладало "Північний потік".

Дипломат висловив впевненість, що російський диктатор Путін та Дональд Трамп не зможуть укласти угоду.

"Попри всі історії, про які писали різні журнали, що от, буде велика угода між Путіним і Трампом… Ані тоді велика угода була неможлива, ані зараз, ані в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати — забудьте, неможливо, не буде жодних великих угод між Путіним і будь-ким", – зазначив він.

На думку міністра, Трамп – це "людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з нею працювати".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба пояснив, чому Україна не має "плану Б" на випадок припинення західної підтримки.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США.

Читайте також: