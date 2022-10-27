Кулеба заявив, що Німеччина готова відновити енергетичну інфраструктуру України

Україна і Німеччина працюють разом і над постачанням більшої кількості зброї для ЗСУ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина готова взяти участь у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури держави.

Про це міністр написав у Мережі.

"У мене і голови МЗС Німеччини Анналени Бербок багато справ, і ми підбили підсумки під час нашої розмови. Ми працюємо разом, щоб постачати більше зброї до України, зокрема через партнерство з третіми країнами", – йдеться в заяві Кулеби.

"Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", – зазначив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, від 10 жовтня російські війська взялися масово атакувати енергетичну інфраструктуру України. Наразінайбільше проблем виникло з електропостачанням через пошкоджені та зруйновані енергетичні об’єкти. Аби відновити інфраструктури та стабілізувати мережу, в Україні запровадили віялові вимкнення світла.

Про готовність допомогти Україні в цьому заявили вже іноземні держави. Так, раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов повідомив, що Німеччина готова надати 20 млн євро на закупівлю резервного обладнання для критичної інфраструктури.

Водночас у всьому ЄС вже триває робота з операторами енергосистем щодо постачання Україні необхідного обладнання і матеріалів, повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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