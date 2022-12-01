Кулеба заявив, що Швеція може посилити санкції проти Москви

Голова МЗС зустрівся зі своїм колегою зі Швеції.

Голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба домовився зі своїм шведським колегою Тобіасом Білльстремом про посилення санкцій проти агресорки РФ.

Повідомлення про це з'явилося у Twitter міністра Кулеби.

"Зосереджена та дружня зустріч із міністром закордонних справ Швеції Тобіасом Білльстремом – зараз у Бухаресті. Ми домовилися, що санкційний тиск на Росію необхідно посилити, і докладно обговорили наступний пакет санкцій ЄС", - заявив керівник МОЗ України.

Також політики обговорили шляхи прискорення вступу України до Європейського Союзу.

Нагадаємо, 30 листопада Велика Британія розширила список санкцій, до якого увійшла низка російських чиновників. Зокрема, під обмеження потрапили голова ЦВК Елла Памфілова та голова Ростовської виборчої комісії Андрій Буров.

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