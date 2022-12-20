Кулеба заявив, що Україна доводитиме незаконне перебування РФ у Раді безпеки ООН

За словами дипломата, це буде вкрай непросто.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готує офіційні кроки, аби довести, що агресорка Росія незаконно перебуває у Раді безпеки ООН.

Про це голова МЗС сказав під час брифінгу.

"Україна зараз готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН. Це не буде просто, це буде вкрай непросто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в Радбезі ООН та ООН загалом", - наголосив диплмат.

За його словами, РФ займає місце члену Радбезу ООН без належних юридичних підстав для цього і внаслідок шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому.

"Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет. Так само як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності вже зараз, до завершення війни.

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