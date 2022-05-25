Кулеба заявив, що в НАТО багато хто "втратив моральне і професійне право робити коментарі щодо України"

Кулеба заявив, що в НАТО багато хто "втратив моральне і професійне право робити коментарі щодо України"

Міністр Кулеба закинув Альянсу, що НАТО, як інституція, не робить майже нічого для підтримки України у війні проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував НАТО. Він вважає, що багато хто в Альянсі "втратив моральне та професійне право" робити будь-які коментарі щодо України.

Про це Кулеба заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Щойно буде ухвалене політичне рішення, що "їм місце поряд із нами, ми одне ціле" — все інше додасться. Поки що такого політичного рішення немає, лунають сотні аргументів, чому це неможливо. Усі ці технічні дискусії про стандарти, критерії. Але я вважаю, що багато хто в НАТО втратив моральне та професійне право, щоб робити будь-які коментарі щодо України", — зазначив очільник МЗС.

Міністр закинув Альянсу, що НАТО, як інституція, не робить майже нічого для підтримки України у війні проти Росії. За його словами, є група союзників з НАТО, які підтримують Україну, у той час, я сама організація "стоїть осторонь".

"Ми бачимо союзників, які допомагають Україні. Ми бачимо групу союзників із НАТО, які допомагають нам. Ми побачили революційні новаторські рішення, ухвалені ЄС, які вони самі не очікували ухвалити. І ми бачимо НАТО, як інституцію, яка стоїть осторонь і робить буквально нічого", — говорить голова української дипломатії.

Кулеба звернув увагу на майбутній вступ до НАТО Швеції та Фінляндії.

Також читайте Туреччина висунула ультиматум для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Це рішення самого Альянсу — не дозволяти НАТО, як інституції, діяти за цих обставин через занепокоєння щодо (можливої. — Ред.) війни між Росією та НАТО. Але коли йдеться про вступ Фінляндії і Швеції, ніхто не зазначає, що це підвищує ризик того, що НАТО і Росія наближаються до війни одне з одним", — підсумував міністр.

Він додав, що Фінляндія має сотні кілометрів спільного кордону з Росією, але ніхто не звертає уваги на погрози Путіна і його посіпак.

Нагадаємо, в НАТО не вірять, що Москва відмовиться від своїх стратегічних планів в Україні.

Читайте також: