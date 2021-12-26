Кулеба заявив, що в разі війни РФ використає перевагу в Азовському морі для тиску на південь України

Кулеба заявив, що в разі війни РФ використає перевагу в Азовському морі для тиску на південь України

Азовське море від початку війни на Донбасі намагаються прибрати до рук російські ВМС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Російська Федерація з військової точки зору має перевагу в Азовському морі, якою скористається в разі війни для тиску на південні міста нашої держави.

Відповідну заяву він озвучив в інтерв'ю The Washington Post.

"З точки зору безпеки в Азовському морі домінує Росія, - висловився головний дипломат України. - А в разі війни воно активно використовуватиметься нею для тиску на наші південні міста на березі Азова".

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За словами очільника українського зовнішньополітичного відомства, сьогодні "Росія диктує ситуацію в Азові і переважно використовує його як театр воєнних дій".

Нагадаємо, що цього місяця Кремль через навігаційні попередження перекрив майже 70% акваторії Азовського моря, пояснивши це нібито проведенням стрільб.

Як повідомлялося, Азовське море від початку війни на Донбасі намагаються прибрати до рук російські ВМС. Перекидання суден Каспійської флотилії на Азов, закриття Керченської протоки для проходження наших суден і блокада акваторії моря біля самого українського берега - Кремль постійно вигадує нові провокації.

Росія закрила 70 % акваторії Азовського моря під виглядом навчань | Новини світу

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