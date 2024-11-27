Кулеба зробив різку заяву про "мирний план" Трампа: "Це буде політичний кінець Зеленського"

Новообраний президент США Дональд Трамп навряд чи зможе завершити війну в Україні на вигідних для Києва умовах. Що більше - американський політик ризикує обвалити українські лінії фронту, якщо США припинять давати зброю для ЗСУ.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico.

Дипломат наголошує на тому, що союзники Москви діють набагато рішучіше, ніж деякі партнери Києва. Приміром, Північна Корея, яка "готова відправити своїх солдатів помирати за війну Росії".

За словами Кулеби, часто країни Заходу часто були непослідовні та ненадійні в плані підтримки.Своєю чергою, російський "фюрер" Володимир Путін не готовий до закінчення війни та все ще хоче знищити Україну.

"Путін все ще вірить, що зможе знищити українську державність і розтрощити Україну як незалежну демократію, і вважає, що він за один крок від того, щоб виставити Захід слабким. Україна - це особиста одержимість Путіна, але розтрощення України - це ще й засіб досягнення його великої мети - показати всьому світові, що Захід не здатний захистити себе або те, за що він виступає", - висловився ексочільник МЗС України.

Politico наголошує, що під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години. Тим часом обраний віцепрезидент Джей Ді Венс висловився про те, що угода новообраного президента США, найімовірніше, передбачатиме територіальні поступки на користь Росії та створення демілітаризованої зони.

Втім, за словами Кулеби, цей план не спрацює. Адже Путін не зацікавлений у дипломатії. Що більше - замість цього диктатор намагається вимотати Захід. Крім цього, вважає колишній міністр, таку угоду не підпише президент України Володимир Зеленський:

"Росіяни зберігають Донбас, вони зберігають Крим, ніякого членства в НАТО. Чи може Зеленський підписати угоду? Він не може через Конституцію. І тому що це буде політичний кінець Зеленського", - пояснив він.

Кулеба відмовився коментувати свою відставку. Втім, наголосив: "Зеленський має пустити сильних людей назад до свого уряду".

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні. За словами Трампа, "не має значення, хто гине, солдати чи люди, які перебувають у містах". Він пообіцяв, що "розбереться з цим".

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