Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом: мету візиту поки не повідомляють

Зустріч відбудеться вже у понеділок, 15 листопада.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня зустрінеться з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Про це йдеться у прес-релізі НАТО.
"У понеділок, 15 листопада 2021 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу", — повідомили в НАТО.
Відомо, що після зустрічі генеральний секретар і міністр дадуть коротку прес-конференцію у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Про ціль визиту поки не повідомляють. Не відомо також і теми, які обговорюватимуть Кулеба і Столтенберг.
Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС України Дмитро Кулеба 10 листопада підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Там, зокрема, зафіксовано, що Росія є державою-агресором, а США не полишатимуть зусиль покарати її.