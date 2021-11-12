Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом: мету візиту поки не повідомляють

Кулеба зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом: мету візиту поки не повідомляють

Зустріч відбудеться вже у понеділок, 15 листопада.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня зустрінеться з генеральний секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Про це йдеться у прес-релізі НАТО.

"У понеділок, 15 листопада 2021 року, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу", — повідомили в НАТО.

Відомо, що після зустрічі генеральний секретар і міністр дадуть коротку прес-конференцію у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Про ціль визиту поки не повідомляють. Не відомо також і теми, які обговорюватимуть Кулеба і Столтенберг.

Нагадаємо, Державний секретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС України Дмитро Кулеба 10 листопада підписали оновлену Хартію стратегічного партнерства. Там, зокрема, зафіксовано, що Росія є державою-агресором, а США не полишатимуть зусиль покарати її.

В оновленій Хартії зафіксовано, що США не полишатимуть зусиль покарати Росію | Новини світу

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