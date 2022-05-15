Кулеба зустрівся з очільником МЗС Албанії: обговорили питання ізоляції Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Ольтом Джачкою.

Міністри обговорили питання інтеграції обох країн до Європейського союзу, а також протидії агресії РФ проти України.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

"Міністр закордонних справ Албанії Ольта Джачка і я переконані: Росію треба й надалі ізолювати, поки вона не припинить свою агресію. Вдячний за зусилля Албанії в РБ ООН з пошуку миру для України. Ми також згодні з тим, що шляхи інтеграції України та Албанії до ЄС доповнюють один одного", - йдеться у дописі.

Albanian Foreign Minister @xhacka_olta and I are convinced: Russia must be further isolated until it ends its aggression. Grateful for Albania’s efforts within UNSC to seek peace for Ukraine. We also agree that Ukraine’s and Albania’s EU integration paths complement each other. pic.twitter.com/HEpVbxVikh — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11-18 травня здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини, Нідерландів та Бельгії, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.

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