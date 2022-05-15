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Кулеба зустрівся з очільником МЗС Албанії: обговорили питання ізоляції Росії

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Кулеба зустрівся з очільником МЗС Албанії: обговорили питання ізоляції Росії

Фото: Associated Press

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з міністром у справах Європи та закордонних справ Албанії Ольтом Джачкою.

Міністри обговорили питання інтеграції обох країн до Європейського союзу, а також протидії агресії РФ проти України.

Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter. 

"Міністр закордонних справ Албанії Ольта Джачка і я переконані: Росію треба й надалі ізолювати, поки вона не припинить свою агресію. Вдячний за зусилля Албанії в РБ ООН з пошуку миру для України. Ми також згодні з тим, що шляхи інтеграції України та Албанії до ЄС доповнюють один одного", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 11-18 травня здійснить закордонні візити для участі в заходах G7 та ЄС і проведення переговорів із керівництвом Німеччини, Нідерландів та Бельгії, аби скоординувати подальшу військову, фінансову та гуманітарну підтримку України, а також просування до членства в ЄС.

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