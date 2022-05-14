Кулеба зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії та подякував за солідарність з Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Берліні зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі.
Дмитро Кулеба подякував колезі за солідарність з Україною під час боротьби з російською агресією.
"Зустрів свого колегу з Північної Македонії Буяра Османі в Берліні. Ми обидва згодні з тим, що політика відкритих дверей ЄС залишається наріжним каменем майбутнього Європи, її безпеки і процвітання. Вдячний за солідарність Північної Македонії з Україною, коли ми боремося з російською агресією", - написав Кулеба в Twitter.
Met with Foreign Minister of North Macedonia @Bujar_O in Berlin. We both agree that the open door policy of the EU remains a cornerstone for the future of Europe, its security and prosperity. Grateful for North Macedonia’s solidarity with Ukraine as we fight Russian aggression. pic.twitter.com/pJr4cSYqsl— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 14, 2022
Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав країни Великої Сімки конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови.
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