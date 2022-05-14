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Кулеба зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії та подякував за солідарність з Україною

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Кулеба зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії та подякував за солідарність з Україною

Фото: Twitter/Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Берліні зустрівся з очільником МЗС Північної Македонії Буяром Османі.

Дмитро Кулеба подякував колезі за солідарність з Україною під час боротьби з російською агресією. 

"Зустрів свого колегу з Північної Македонії Буяра Османі в Берліні. Ми обидва згодні з тим, що політика відкритих дверей ЄС залишається наріжним каменем майбутнього Європи, її безпеки і процвітання. Вдячний за солідарність Північної Македонії з Україною, коли ми боремося з російською агресією", - написав Кулеба в Twitter. 

Нагадаємо, Дмитро Кулеба закликав  країни Великої Сімки конфіскувати російські активи і передати їх Україні для відбудови.

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