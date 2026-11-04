Кулемети в скелях і система «Мертва рука»: Путін відроджує моторошний ядерний об’єкт СРСР

Володимир Путін. / © Associated Press

Реклама

Російський «фюрер» Володимир Путін відновлює надсекретний підземний об’єкт, призначений для управління ядерною війною. Це — комплекс під кодовою назвою «Об’єкт 1335», розташований у гранітній горі Косьвинський Камінь на Уралі. Його захищають, зокрема, кулеметні турелі, вмонтовані просто у гірські схили.

Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Реклама

Розслідування Dossier Centre, Danwatch і The Sunday Times розкрило масштаби проєкту, який, як раніше вважали, припинили після завершення холодної війни. Втім, стало відомо, що Кремль вкладає сотні мільйонів доларів у модернізацію підземних тунелів і командних центрів.

Реклама

Представник Dossier Centre Дмитро Сухарєв заявив, що результати розслідування свідчать про суттєве посилення ядерного потенціалу Росії. Зокрема, йдеться про модернізацію ядерних систем і здатність комплексу витримувати удари протибункерними бомбами, які США застосовували під час війни з Іраном.

За словами Сухарєва, Кремль продовжував вкладати значні кошти в оновлення ядерного озброєння ще з радянських часів, попри завершення холодної війни.

«Об’єкт 1335» пов’язують із радянською доктриною «Мертва рука», яка виникла на тлі ядерного протистояння 1980-х років. Система має забезпечувати альтернативний канал управління ядерними ракетами на випадок, якщо зв’язок із керівництвом у Москві буде втрачено.

Професор стратегічних досліджень Австралійського національного університету Пол Дібб пояснив принцип роботи системи: вона надсилає сигнал до Москви й очікує на відповідь. Якщо її немає, система може запустити ракети, які залишилися в арсеналі, для завдання удару у відповідь по США.

Реклама

Про масштаби будівництва свідчать і документи про закупівлі за 2018 рік. Згідно з ними, до засекреченого гірського комплексу доставляли важку землерийну техніку, обладнання для буріння скель, сталь, труби та кабелі.

За інформацією розслідувачів, під час робіт використали близько 20 тисяч тонн сталі та мільйони літрів пального. Під землею також облаштували системи вентиляції й спеціальні фільтри для очищення повітря, які мають захищати людей усередині від радіоактивного та іншого забруднення.

Путін боїться замаху — що відомо

Відомо, що Путін дуже боїться замаху на себе. Тепер диктатор почав панічно хвилюється щей через свої оточення. Наприкінці серпня «фюрер» підписав указ, який розширює штат центрального апарату Федеральної служби охорони — тепер там працює 812 людей.

Окрім того, навколо резиденції Путіна на Валдаї виросло кільце ППО. У радіусі близько 50 км від комплексу з’явилося 15 веж, на яких, ймовірно, розмістять зенітні комплекси «Панцир» або «Тор». Вежі формують своєрідне кільце на південь від комплексу — з боку, у напрямку якого розташована Україна.

Реклама

Новини партнерів