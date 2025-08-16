Кульгава хода видала жахливий діагноз: Путін викликав нові підозри щодо стану свого здоров’я

Володимир Путін / © ТСН

Президент Росії Володимир Путін кульгав під час зустрічі президентом США Дональдом Трампом. Очільник Кремля також на мить зупинився, спускаючись сходами свого літака.

Чутки про його здоров’я ходять роками, пише Express.co.

Цей момент стався напередодні їхніх важливих переговорів на Алясці щодо роботи над мирним планом в Україні. 72-річний Путін, здавалося, злегка скривився, йдучи червоною доріжкою на зустріч з Трампом, де вони обмінялися привітаннями та рукостисканнями.

Володимир Путін і Дональд Трамп / © politico.com

У Мережі з’явилися припущення про те, що Путін може боротися з раком, хворобою Паркінсона або іншими серйозними захворюваннями. Спостерігачі вказують на його опухле обличчя, тремтіння рук і скутість рухів, як ознаки можливого занепаду.

Водночас Кремль заперечує всі подібні заяви, а західна розвідка стверджує, що цьому немає жодних вагомих доказів.

Володимир Путін і Дональд Трамп

Тим не менш, у 2022 році на Telegram-каналі General SVR з’явилася історія, в якій стверджувалося, що Путіна змушували залишатися в одному положенні протягом тривалого часу під час тривалих зустрічей, спираючись на стіл, сидячи на подушці після перенесеної проктологічної операції. У звіті стверджувалося, що йому потрібна була «спеціальна білизна, яка затримує рідини та запахи».

Минулого року дивні кадри, на яких сіпалися ноги Путіна під час виступу з трибуни, були названі ще одним доказом його поганого здоров’я.

Нагадаємо, у Путіна запитали, коли він припинить вбивати цивільних в Україні. У відповідь він лише посміхнувся.