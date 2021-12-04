Кулеба: Київ готовий вести переговори щодо Донбасу в будь-якому форматі

Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про готовність Києва до будь-яких форматів мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав Кулеба в ефірі українського телеканалу, повідомляє "Інтерфакс".

"Україна залишається відданою дипломатичному шляху врегулювання конфлікту. Ми готові до будь-яких форматів руху вперед і хочемо, щоб і Російська Федерація підтвердила свою прихильність саме до дипломатичного врегулювання", — сказав Кулеба.

Раніше поінформоване джерело повідомило "Інтерфаксу", що ТКГ (тристороння контактна група щодо Донбасу) не планує повертатися до очних переговорів на Мінському майданчику.

"Зараз переговори проводяться онлайн в режимі відеоконференцій через пандемію. У найближчий рік, а може два або навіть більше про повернення до очних переговорів, про повернення до Мінська не йдеться", — сказало джерело.

За його словами, "Мінський формат" де-факто став "онлайн-форматом".

"Пандемія змінила підхід. Переговори перейшли в онлайн. Передумов для повернення в очну форму немає", — резюмував він.

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