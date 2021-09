Культура брехні: в США вийшла книжка про те, як Трамп попереджав Путіна і цікавився молодими співробітницями

Associated Press

Трамп хотів заборонити пускати ЗМІ на територію Білого дому.

Експрезидент США Дональд Трамп під час зустрічі в Осаці в 2019 році попереджав президента РФ Володимира Путіна, що на камеру буде жорстко висловлюватися про Росію.

Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на книжку колишнього прессекретаря Білого дому.

Стефані Грішем в той час була прессекретаркою Трампа і вона в книзі написала про зустріч Трампа і Путіна. Вона містить 352 сторінок і називається I'll Take Your Questions Now ("Тепер я відповім на ваші питання" — ред.)

"Трамп нахилився до Путіна в той день і сказав йому:" Я буду поводитися трохи жорсткіше у вашому ставленні протягом декількох хвилин. Але це на камеру, а після того, як вони (журналісти — ред.) підуть, ми поговоримо. Ну ви розумієте", — йдеться в книзі.

Також її автор написала про надзвичайно привабливу перекладачку на зустрічі Путіна та Трампа. Мовляв, її присутність була покликана відвернути Трампа.

Колишня прессекретарка розповідає також про інші випадки під час президентства Трампа. Наприклад, про спроби заборонити пускати ЗМІ на територію Білого дому, про молоду співробітницю пресслужби, якій постійно цікавився Трамп і про неналежну поведінку експрезидента США щодо самої Грішем.

Стефані Грішем пише про "культуру брехні, яка наповнювала роботу адміністрації Трампа".

"Я знала, що рано чи пізно президент захоче, щоб я збрехала громадськості", — зауважила вона, пояснюючи, чому не провела жодного брифінгу під час своєї роботи.

Нагадаємо, що зараз Трамп працює над "важливим проєктом", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися.

