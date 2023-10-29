“Культура ненависті до інших народів”: Зеленський прокоментував події в Махачкалі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував жахливе відео з російської Махачкали, де розлючений натовп увірвався в аеропорт у пошуках громадян Ізраїлю на рейсі з Тель-Авіва. За його словами, ці події невипадкові.

У своєму дописі на платформі Х (раніше Twitter) Зеленський зауважив, що цей випадок не поодинокий в РФ.

“Це частина масово поширеної в Росії культури ненависті до інших народів, яку пропагують державне телебачення, експерти та влада. За останній рік російський міністр закордонних справ дозволив собі низку антисемітських висловлювань. Російський президент також використовував антисемітські образи. Для російських пропагандистів на офіційному телебаченні риторика ненависті є звичною справою. Навіть нинішня ескалація на Близькому Сході спричинила антисемітські заяви російських ідеологів”, - заявив український президент.

За його словами, російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні та глибоко вкорінені.

“Ненависть – це те, що спонукає до агресії й терору. Ми маємо працювати разом, щоб протистояти ненависті”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у неділю, 29 жовтня, у російському місті Махачкалі, столиці переважно мусульманського Дагестану, натовп радикально налаштованих чоловіків увірвався до аеропорту. Агресивні люди влаштували обшук у приміщеннях у пошуку “євреїв”, що прилетіли з Ізраїлю.

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