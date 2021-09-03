Культура соціалізму: в Китаї заборонили показувати на телебаченню недостатньо мужніх чоловіків

Китаї нещодавно заборонили громадянам молодше 18 років грати в онлайн-ігри понад три години на тиждень.

У Китаї влада заборонила телеканалам показувати чоловіків з жіночною зовнішністю.

Про це інформує Associated Press.

Телекомпанії тепер повинні будуть покласти край чоловікам-пестунам та іншої ненормальної естетики. Тепер канали зобов'язані уникати просування "вульгарних інтернет-знаменитостей", а також схиляння перед багатством і славою. Замість цього буде заохочуватися зображення "чудовою китайської традиційної культури, революційної культури і просунутої культури соціалізму".

Влада країни боїться, що вигляд китайських попзіркок, який вони перейняли у південнокорейських і японських виконавців і акторів, не може спонукати китайських молодих людей бути більш мужніми.

Також в Китаї нещодавно заборонили громадянам молодше 18 років грати в онлайн-ігри понад три години на тиждень з повною забороною ігор в будні. На думку панівної партії, це також сприяє нездорової захопленості знаменитостями.

Більш того, в країні посилили контроль над самими знаменитостями. Телеканали тепер не можуть показувати зірок, які "порушують громадський порядок".

Нагадаємо:

На Філіппінах підлітки продовжували грати у відеоігри, хоча комп'ютерний клуб затопило по пояс через тайфун. Власники намагалися вигнати дітей. Втім, ті навіть не слухали і продовжували своє. Юні гравці схаменулися тільки після того, як їм пояснили, що може вдарити електричним струмом.

хоча комп'ютерний клуб затопило по пояс через тайфун. Власники намагалися вигнати дітей. Втім, ті навіть не слухали і продовжували своє. Юні гравці схаменулися тільки після того, як їм пояснили, що може вдарити електричним струмом. А японський блог відтворив комп'ютерну гру в реальному житті. Вийшло настільки схоже, що відео відразу стало віральнім в Мережі.

Новини світу: китайський виробник комп'ютерних ігор заборонив дітям до 12 років купувати їх товар

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