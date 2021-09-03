Культура соціалізму: в Китаї заборонили показувати на телебаченню недостатньо мужніх чоловіків

Китаї нещодавно заборонили громадянам молодше 18 років грати в онлайн-ігри понад три години на тиждень.
У Китаї влада заборонила телеканалам показувати чоловіків з жіночною зовнішністю.
Про це інформує Associated Press.
Телекомпанії тепер повинні будуть покласти край чоловікам-пестунам та іншої ненормальної естетики. Тепер канали зобов'язані уникати просування "вульгарних інтернет-знаменитостей", а також схиляння перед багатством і славою. Замість цього буде заохочуватися зображення "чудовою китайської традиційної культури, революційної культури і просунутої культури соціалізму".
Влада країни боїться, що вигляд китайських попзіркок, який вони перейняли у південнокорейських і японських виконавців і акторів, не може спонукати китайських молодих людей бути більш мужніми.
Також в Китаї нещодавно заборонили громадянам молодше 18 років грати в онлайн-ігри понад три години на тиждень з повною забороною ігор в будні. На думку панівної партії, це також сприяє нездорової захопленості знаменитостями.
Більш того, в країні посилили контроль над самими знаменитостями. Телеканали тепер не можуть показувати зірок, які "порушують громадський порядок".
Нагадаємо:
- На Філіппінах підлітки продовжували грати у відеоігри, хоча комп'ютерний клуб затопило по пояс через тайфун. Власники намагалися вигнати дітей. Втім, ті навіть не слухали і продовжували своє. Юні гравці схаменулися тільки після того, як їм пояснили, що може вдарити електричним струмом.
- А японський блог відтворив комп'ютерну гру в реальному житті. Вийшло настільки схоже, що відео відразу стало віральнім в Мережі.