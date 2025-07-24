Кулуари Вашингтона: як Рубіо змусив Трампа "посуворішати" до Росії

Держсекретар США Марко Рубіо / © Getty Images

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Державний секретар США Марко Рубіо схилив президента Дональда Трампа до жорсткішої зовнішньополітичної лінії щодо Росії, Китаю та Ірану.

Про це пишк Financial Times, посилаючись на неназваного друга та колишнього помічника Рубіо.

На посаді сенатора Рубіо був палким прихильником американської допомоги за кордоном та американської дипломатії як сили добра у світі. Чиновник публічно наголошував на необхідності протистояти диктаторам і підтримувати дисидентів, які виступають проти авторитарних режимів.

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Водночас на посаді держсекретаря він підтримує погляди Трампа, який налаштований на ізоляціонізм і скорочення іноземної допомоги.

Співрозмовник видання заявив, що Рубіо не відмовився від своїх цінностей, а навпаки, відстоював їх, що вплинуло на Трампа, який зайняв більш жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Росії та Венесуели.

«Щодо Китаю, Росії, України й Ірану, ви бачите активізовану американську зовнішню політику та підтвердження ролі Америки у світі», — заявив співрозмовник.

Це пов’язано «з порадами високого рівня, які міністр щодня надає президенту та решті адміністрації», — додав він.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розчарувався в диктаторі РФ Володимирові Путіні та поставив 50-денний термін РФ для укладення угоди про мир. Інакше — вдарить санкціями. Наразі немає причин, через які американський лідер може змінити свою думку.

Член Палати представників Дон Бекон, поміркований республіканець з Небраски, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.