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Купили гвинтокрил і не тільки: Зеленський відзвітував про роботу UNITED24

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Купили гвинтокрил і не тільки: Зеленський відзвітував про роботу UNITED24

Фото: Офіс президента України

За підсумками трьох місяців роботи глобальної ініціативи з підтримки України UNITED24 вдалося зібрати понад 6 млрд грн внесків.

За частину зібраних грошей вже придбали гвинтокрил.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні 6 серпня.

"Цього тижня підбивали підсумки трьох місяців роботи UNITED24. Зібрано понад 6 мільярдів гривень внесків на відбудову, обладнання для лікарень, на закупівлю автомобілів швидкої допомоги – закуплено десятки швидких", – розповів глава держави.

"Вже є й перший гвинтокрил, придбаний за кошти, зібрані UNITED24. Він використовуватиметься для порятунку поранених. Вдалося залучити допомогу з понад сотні країн", – додав президент.

Зеленський також подякував усім, хто розвиває державну благодійну платформу UNITED24, і всім амбасадорам цієї платформи – Андрію Шевченку, Еліні Світоліній, Лієву Шрайберу, гурту Imagine Dragons, Демні. 

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Нагадаємо, Зеленський також повідомив, на що саме російська армія робить ставку у війні з Україною.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
367
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