Купив Bentley за $500 тис: з "Нафтогазу" звільнили радника очільника

Купив Bentley за $500 тис: з "Нафтогазу" звільнили радника очільника

З НАК "Нафтогаз України" звільнили радника голови правління Олега Діденка. Напередодні стало відомо, що посадовець придбав у травні автомобіль Bentley вартістю у 500 тис. дол.

Водночас у "Нафтогазі" відмовилися коментувати звільнення Діденка, а сповістили лише про сам факт.

Відповідне оголошення компанія розмістила в Мережі 10 червня.

"Олега Діденка звільнено з НАК "Нафтогаз України". Компанія не коментує і не несе відповідальність за особисте життя співробітників", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Діденко шість років очолював "Газ України". Коли Юрій Вітренко очолив "Нафтогаз", то запросив Діденка бути своїм радником.

Зауважимо, напередодні нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко опублікував дані про те, що радник голови правління "Нафтогазу" в кінці травня придбав нове авто Bentley Bentayga 2022 року випуску за 500 тис. дол.

Нагадаємо, тим часом президент Володимир Зеленський напередодні попереджав, що на Україну чекає найскладніша зима за роки незалежності в контексті опалювального сезону.

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