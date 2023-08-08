Купував елітні авто і отримував компенсацію від держави: Арахамія анонсував покарання для "слуги народу"

Народного депутата Богдана Торохтія, дружина якого під час війни купила елітну нерухомість та автівки, планують виключити з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив голова президентської фракції Давид Арахамія.

Він зазначив, що поки родина Торохтія купувала елітне майно, він продовжував отримувати компенсації з державного бюджету за оренду житла. Арахамія зазначив, що він ініціює виключення Торохтія зі складу фракції "Слуга народу". Також голова президентської фракції вимагає від від "слуги народу" скласти мандат та повернути отримані гроші до бюджету.

"Богдан Торохтій мав час на те, щоб пояснити свою поведінку під час війни і спробувати хоча би якось реабілітуватися. Як варіант – продати щось з елітного автопарку своєї родини і передати кошти на потреби оборони. Це нікого не виправдовує, але хоча би дає зрозуміти, що людина усвідомила свою помилку і більше так не вчинятиме. Але нічого з цього зроблено не було", - написав Арахамія.

Нагадаємо, раніше журналісти дізнались, що родина Торохтія під час війни придбала автомобіль Mercedes-Benz EQS за сім млн гривень. ЗМІ знайшли докази того, що нардеп виїжджав на море за кордон під час воєнного стану.

Крім того його дружина під час війни придбала квартиру та приміщення в Болгарії, у курортному місті Несебр. А після цього вона купила ще і квартиру у центрі Києва.

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