Курс на асиміляцію: МЗС відповіло на новий указ Путіна про спрощене громадянство для українців

У МЗС відреагували на спрощення видачі паспортів Росії українцям.

МЗС України засудило указ Путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для всіх українців.

Про це інформує пресслужба відомства.

МЗС називає рішення Путіна "черговим зазіханням на суверенітет та територіальну цілісність України, несумісне із нормами міжнародного права".

Відомство наголошує, що такими діями Кремль підтверджує продовження курсу на загарбання українських земель, знищення Української держави та примусову асиміляцію української нації.

Паспортизація українських громадян міністерство називає юридично нікчемною та запевняє, що вона не матиме правових наслідків для України.

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"Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", — йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба своєю чергою додав, що спроби нав’язати силою путінське громадянство приречені на провал.

"Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів. Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії", — наголосив Кулеба.

Міністр певен, що зволікання з постачанням зброї лише заохочуватиме Росію до подальших злочинів проти України та руйнування миру і безпеки в світі.

Нагадаємо, що Путін спростив порядок надання громадянства РФ для всіх громадян України. Новий документ від Путіна вніс зміни до попередніх, таких самих незаконних.

Раніше диктатор легалізував видання російських паспортів мешканцям тимчасово окупованих районів на території Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.

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