Обмін територіями: чи піде РФ на поступки для завершення війни

Тема обміну територіями між Україною та Росією викликає активні дискусії як серед політиків, так і в суспільстві.

Позиції сторін щодо цього питання різняться, від категоричної відмови до обережного розгляду можливих варіантів.

Детальніше – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Курська операція – один із пріоритетів ЗСУ

У лютому 2025 року головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав Курську операцію одним із пріоритетів ЗСУ.

Про це він заявив на нараді за підсумками діяльності ЗСУ у січні 2025 року.

Раніше, Сирський в інтерв’ю Le Monde пояснював Курську операцію тим, що в нього не було вибору, оскільки потрібно було зірвати наступ на Харків, зменшити тиск на інших фронтах та запобігти відкриттю нового фронту на Суми.

Тоді він наголосив, що операція проводилась з відносно невеликою кількістю українських військ, що змусило росіян скасувати наступ на Запоріжжя. Зокрема послабився російський наступальний потенціал та знижено інтенсивність атак, за винятком Покровська та Курахового.

Втрати окупантів на Курщині

Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН у січні 2025 року повідомив, що понад 60 тисяч військових була змушена перекинути Росія в Курську область за час проведення українського наступу.

На початок січня країна-агресор втратила на Курщині 38 тисяч військових та понад тисячу одиниць техніки.

Більше ніж 800 російських військовослужбовців вдалося взяти в полон у Курській область на користь "обмінного фонду", який дозволяє повертати з полону українських військових та цивільних.

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Зокрема, ISW підрахували скільки своїх військових втратила КНДР у боях за Курську область: 33−40% свого контингенту. За даними ВВС, станом на середину січня, сили КНДР втратили вбитими, пораненими або зниклими безвісти близько чотирьох тисяч людей, з яких до 1000 загиблих.

Скільки територій контролює ЗСУ

Французька інформаційна агенція (AFP) з посиланням на дані джерела в Генштабі ЗСУ повідомляла, що максимальна площа, яку контролювали Сили оборони в Курській області, сягала близько 1376 кв. км, однак наприкінці осені 2024-го ця територія зменшилася до приблизно 800 кв. км.

Як повідомляє BBC, у лютому 2025 року під контролем ЗСУ залишаються близько 500 квадратних кілометрів Курської області, зокрема райцентр Суджа.

Обмін територіями

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian заявив, що Київ може запропонувати варіант обміну територіями з росіянами.

Він можливий лише тоді, коли Дональду Трампу вдасться домовитися про переговори між Україною та Росією.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він, маючи на увазі можливість відмови України від земель у Курській області, які перебувають під контролем Києва після несподіваного наступу шість місяців тому.

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Водночас Зеленський не уточнив, яку частину окупованих територій Україна могла б отримати натомість.

"Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, пріоритету немає", – додав президент.

Раніше Зеленський повідомляв, що контроль над Курською областю стане важливою частиною переговорного процесу.

Зокрема, він зауважував, що Курська операція вона була одним із превентивних кроків. Мета полягала в тому, аби не дати окупантам можливості захопити українські міста.

Глава держави наголошував, що наслідки Курської операції "ми зможемо гідно оцінити, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки".

Які території Україна може повернути

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в етері "Радіо Свобода" розповів, що найбільш вірогідний сценарій обміну – це виведення російської армії з Харківської області.

"На мій погляд, це найбільш вірогідний сценарій, на відміну від інших окупованих територій. Донецька, Луганська області, а також Запорізька та Херсонська області передусім здебільшого окуповані, а головне – ці регіони анексовані. Вони включені до складу території РФ. Харківська область – ні", – сказав політолог.

Він нагадав, що росіяни контролюють лише частину цієї області.

"Там є невеличкий клаптик території на півночі вздовж кордону між РФ та Україною і східна частина Харківської області", – додав він.

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На думку експерта, існує ще один варіант, який теж може обговорюватися щодо обміну територіями – це територія Запорізької АЕС.

"Тому що це стратегічний об'єкт. Думаю, що це стане окремою темою переговорів. Адже йдеться про ядерну безпеку", – додав політолог.

Чи Україні вигідно говорити про обмін територіями

Військовий оглядач Михайло Жирохов, зазначив, що зараз Україна та РФ перебувають на початку переговорного процесу, де кожна сторона буде висувати максимально вигідні для себе варіанти. Про це він розповів в етері "Радіо Свобода".

"Очевидно що прямого обміну території не буде, тому що зараз наші західні союзники вони взяли курс на те, щоб зберегти "медійне обличчя Путіна". А "медійне обличчя Путіна" – це збирач російських земель, не розкидач. Тобто прямий обмін російської території на українську він зашкодить його іміджу", – сказав оглядач.

Також Жирохов зауважив, що росіяни ніколи не підуть на обмін територіями "прямо". За його словами вони можуть зробити це "завуальовано", або ж взагалі не розглядати дане питання.

На думку військового оглядача, заява Зеленського виглядає як пропозиція для перемовин, аніж реальна.

У Кремлі відкидають можливість обміну територіями

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяву українського президента про обмін територіями. Він повідомив, що Росія відкидає можливість обміну землями з Україною.

"Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своїх територій, це неможливо", - процитувало видання Пєскова.

Зокрема, Пєсков зазначив, що "українські з’єднання будуть вигнані з території Росії або знищені".

Раніше представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила схожу заяву, та цинічно накинулася з образами на українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курською області, назвавши їх "неонацистами".

Зі слів Захарової, нібито Зеленський зробив таку заяву, "щоб приховати справжні масштаби катастрофи для ЗСУ на цьому напрямку".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що Збройні сили України тримають маневрову оборону та успішно відбивають штурми російської армії в Курській області.

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