Курська операція показала крихкість системи Путіна і змусила росіян зацікавитись війною – WP

Коментуючи українську опреацію, науковці зазначають, що влаштована Путіним "війна тепер повертається додому до Росії, щоб вимагати кривавих дивідендів".

Смілива українська операція в Курській області принизила президента Росії Володимира Путіна та перевернула частину логіки війни між країнами. Для Кремля цей розвиток подій є сильним ударом.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Як зазначається в публікації, Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України "в пориві неоімперіалістичного реваншизму, відкидаючи суверенітет і незалежну ідентичність України та розглядаючи країну як частину великої Росії, яка природним чином повернеться в лоно своїх співвітчизників по сусідству". Потужний спротив України розвіяв ці помилки російського диктатора.

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"І тепер, замість того, щоб відновлювати зниклу російську імперію, Путін спостерігає, як стають дедалі очевиднішими вразливі місця його власної країни", – вказали автори матеріалу.

За тиждень Україна захопила більше території Росії, ніж країа-агресорка захопила в Україні за весь цей календарний рік. Російські військові блогери висували припущення, хто з чиновників втратить роботу через фіаско, тоді як розлючені жителі скаржилися на відсутність координації та інформації під час евакуації. Офіційні особи в Москві розцінили вторгнення як "терористичний акт" і пообіцяли швидку відплату.

Зазначається, що ця операція змусила російські сили здійснити бомбардування власної території – після місяців завдавання ударів по Україні.

"Вторгнення явно досягло принаймні однієї цілі України: прорватися крізь серпанок російського самовдоволення щодо війни – яка мала обмежений вплив на життя більшості звичайних росіян", – процитували автори статті своїх колег-журналістів.

"Від минулого тижня росіяни, а не українці, почали цікавитися соцмережами та блогами, чи в безпеці найближча до району бойових дій атомна станція, дивитися відео своїх молодих солдатів строкової служби, взятих у полон, і мирних жителів, позбавлених притулку, оскільки Курська область зникає за активною лінією фронту", – написала журналістка Анна Нємцова в Atlantic.

Автори вказують, що наразі не зовсім зрозуміло, якою може бути кінцева мета України в цій операції. Водночас це вторгнення стало значним підйомом морального духу в той час, коли Україна намагалась прорвати російські укріплення та значно просунулась у відвоюванні втрачених територій. Це створює більшу буферну зону, яка відводить, принаймні тимчасово, російські авіаудари та артилерійські обстріли від українських території. І це потенційно може призвести до того, що Росія виведе частину своїх військ з України для ведення боїв у Курську та інших прикордонних регіонах, яким загрожує небезпека.

У статті йдеться, що вторгнення до Курщини "є останнім ударом по престижу Путіна" після короткочасного повстання власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 2023 року. Заколот було припинено і Пригожин пізніше загинув за незрозумілих обставин, але це стало шоком для системи та продемонструвало вроджену слабкість кремлівського апарату безпеки.

"Незалежно від того, залишаться українські війська в Росії чи відступлять, вони продемонстрували крихкість усієї системи Путіна – не лише її розвідувальних та військових можливостей, а й життєздатності диктату зверху вниз", – зазначив академік Гарвардського університету Волтер Клеменс.

Україна може не досягти набагато більшого на Курському фронті, але навіть зараз операція є похмурою точкою перелому.

"Зрештою, це стало просто ще одним спалахом у довгій, затяжній боротьбі, яка вже спустошила Україну, а тепер повертається додому до Росії, щоб вимагати кривавих дивідендів", – написав учений Університету Джона Гопкінса Сергій Радченко.

До слова, у статті видання Financial Times йдеться, що Україна готується до "торгів" з ймовірним президентом США Дональдом Трампом, захоплюючи російські землі в Курській області.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН вдалося потрапити НА КУРЩИНУ! КАДРИ ВРАЖАЮТЬ! ТАКОГО ще НЕ БАЧИВ НІХТО - АКВАФРЕШ ВЖЕ НА ЗЕМЛІ

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