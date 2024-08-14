Курська операція показала крихкість системи Путіна і змусила росіян зацікавитись війною – WP

Коментуючи українську опреацію, науковці зазначають, що влаштована Путіним "війна тепер повертається додому до Росії, щоб вимагати кривавих дивідендів".
Смілива українська операція в Курській області принизила президента Росії Володимира Путіна та перевернула частину логіки війни між країнами. Для Кремля цей розвиток подій є сильним ударом.
Про це йдеться у статті The Washington Post.
Як зазначається в публікації, Путін розпочав повномасштабне вторгнення до України "в пориві неоімперіалістичного реваншизму, відкидаючи суверенітет і незалежну ідентичність України та розглядаючи країну як частину великої Росії, яка природним чином повернеться в лоно своїх співвітчизників по сусідству". Потужний спротив України розвіяв ці помилки російського диктатора.
"І тепер, замість того, щоб відновлювати зниклу російську імперію, Путін спостерігає, як стають дедалі очевиднішими вразливі місця його власної країни", – вказали автори матеріалу.
За тиждень Україна захопила більше території Росії, ніж країа-агресорка захопила в Україні за весь цей календарний рік. Російські військові блогери висували припущення, хто з чиновників втратить роботу через фіаско, тоді як розлючені жителі скаржилися на відсутність координації та інформації під час евакуації. Офіційні особи в Москві розцінили вторгнення як "терористичний акт" і пообіцяли швидку відплату.
Зазначається, що ця операція змусила російські сили здійснити бомбардування власної території – після місяців завдавання ударів по Україні.
"Вторгнення явно досягло принаймні однієї цілі України: прорватися крізь серпанок російського самовдоволення щодо війни – яка мала обмежений вплив на життя більшості звичайних росіян", – процитували автори статті своїх колег-журналістів.
"Від минулого тижня росіяни, а не українці, почали цікавитися соцмережами та блогами, чи в безпеці найближча до району бойових дій атомна станція, дивитися відео своїх молодих солдатів строкової служби, взятих у полон, і мирних жителів, позбавлених притулку, оскільки Курська область зникає за активною лінією фронту", – написала журналістка Анна Нємцова в Atlantic.
Автори вказують, що наразі не зовсім зрозуміло, якою може бути кінцева мета України в цій операції. Водночас це вторгнення стало значним підйомом морального духу в той час, коли Україна намагалась прорвати російські укріплення та значно просунулась у відвоюванні втрачених територій. Це створює більшу буферну зону, яка відводить, принаймні тимчасово, російські авіаудари та артилерійські обстріли від українських території. І це потенційно може призвести до того, що Росія виведе частину своїх військ з України для ведення боїв у Курську та інших прикордонних регіонах, яким загрожує небезпека.
У статті йдеться, що вторгнення до Курщини "є останнім ударом по престижу Путіна" після короткочасного повстання власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина 2023 року. Заколот було припинено і Пригожин пізніше загинув за незрозумілих обставин, але це стало шоком для системи та продемонструвало вроджену слабкість кремлівського апарату безпеки.
"Незалежно від того, залишаться українські війська в Росії чи відступлять, вони продемонстрували крихкість усієї системи Путіна – не лише її розвідувальних та військових можливостей, а й життєздатності диктату зверху вниз", – зазначив академік Гарвардського університету Волтер Клеменс.
Україна може не досягти набагато більшого на Курському фронті, але навіть зараз операція є похмурою точкою перелому.
"Зрештою, це стало просто ще одним спалахом у довгій, затяжній боротьбі, яка вже спустошила Україну, а тепер повертається додому до Росії, щоб вимагати кривавих дивідендів", – написав учений Університету Джона Гопкінса Сергій Радченко.
До слова, у статті видання Financial Times йдеться, що Україна готується до "торгів" з ймовірним президентом США Дональдом Трампом, захоплюючи російські землі в Курській області.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН вдалося потрапити НА КУРЩИНУ! КАДРИ ВРАЖАЮТЬ! ТАКОГО ще НЕ БАЧИВ НІХТО - АКВАФРЕШ ВЖЕ НА ЗЕМЛІ
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