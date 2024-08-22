Курська операція вбиває концепцію "великих миротворців", що можна все зробити за рахунок України – Подоляк 

На думку радника ОП, тепер сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу.

Курська операція українських сил робить неможливою миротворчу концепцію третіх країн, яка передбачає, що можна досягнути миру за рахунок тільки територіальних поступок з боку України.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в етері телемарафону "Єдині новини".

"Коли я говорю про припинення вогню – це та концепція, яку треті країни – ви їх всі знаєте – говорили: «Давайте негайно приплинемо вогонь, і всі хай залишаються там, де вони знаходяться. Тобто Росія нехай залишається на окупованих територіях України і будемо вести якісь переговори». Ці переговори буде нахабно вести Російська Федерація і всі будуть задоволені. Всі, окрім України. А сьогодні сказати «давайте негайно припинено вогонь, і всі там залишаються» буде дивно, тому що велика частка Курської області – під ефективним контролем України. Тоді вмирає ця концепція «великих миротворців» про те, що можна все зробити за рахунок України", - зазначив Подоляк.

За його словами, таким чином сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, який базується на нормах міжнародного пава, зокрема повазі до суверенітету і територіальної цілісності країн.

"І що потрібно робити? Примушувати країну, яка мислить нераціонально, силовим способом", - заявив радник керівника Офісу президента України.

Він акцентував, що такими силовими методами є курська операція української армії, а також забезпечення остаточного зняття неформальних заборон на завдавання ударів по території Росії, щоб російська інфраструктура та авіація знищувалась скрізь, зокрема на аеродромах "Оленья" та "Енгельс". За його словами, ще буде суттєво підвищувати соціальну напругу в Російській Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що Кремлю загрожує політична криза через присутність строковиків на Курщині.

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