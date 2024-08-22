"Курський прорив": Сікорський розповів, яку важливу роль вже зіграла операція ЗСУ

Сікорський висловив впевненість, що Росія не зможе досягнути своїх цілей в Україні.

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що військова операція Збройних сил України на території Курської області РФ повертає Києву та світу віру у перемогу над російськими загарбниками.

Про це він розповів під час свого інтервʼю Еспресо.

Він наголосив, що Україна отримала від країн заходу безпрецедентну допомогу для захисту країни від російських агресорів.

"Західні демократії підтримують Україну на небаченому досі рівні, я прошу про це пам’ятати. Україна отримала приблизно понад 200 млрд євро допомоги, більш-менш на половину – від ЄС та від США. Це гігантські кошти", - заявив дипломат.

Водночас він заявив про високу мужність українських воїнів, які перенесли бойові дії на територію агресорів.

"Цей сміливий наступ, який ведеться вже на території Росії, на мою думку, повертає віру у те, що Україна може перемогти, що матиме сильні карти на переговорах", - сказав міністр.

Сікорський висловив впевненість, що Росія не зможе досягнути цілей, які вона собі поставила перед початком вторгнення до України.

"Я знаю, як це все складно, знаю, скільки є біженців, знаю, якою зруйнованою є інфраструктура, знаю, скільки загинуло українських військових, скільки є неповернених місяцями й роками, це дуже важка для вас ситуація. Але мені здається, що Путін зробив катастрофічну помилку і своїх початкових цілей він вже не в змозі досягнути", - сказав глава польського МЗС.

При цьому він додав, що в разі, якби допомога США надійшла раніше, Сили оборони України могли б досягнути більшого.

"Американці спізнилися щонайменше на 6 місяців зі своїм пакетом допомоги, але ви також спізнилися набагато більше із вашою мобілізацією. І щодо тих, і щодо тих справ приймає рішення політика", - резюмував Сікорський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пентагоні заявили, що обговорюють з Україною довгострокові цілі операції на Курщині.

Крім того, ми також інформували, що Кремлю загрожує політична криза через присутність строковиків на Курщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.