Куртєва звільнили з посади секретаря міськради Запоріжжя: він звинуватив Федорова у спробі політичного перевороту

Депутати Запорізької міської ради на позачерговій сесії 24 квітня проголосували за дострокове припинення повноважень Анатолія Куртєва, який обіймав посаду секретаря міськради та був тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Рішення про припинення повноважень Куртєва приймали шляхом таємного голосування", - пише видання.

"За" проголосували 38 депутатів, які були присутні на засіданні.

Анатолій Куртєв на сесію не прийшов.

Нагадаємо, секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив про спробу "політичного перевороту" з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова і написав офіційне звернення до президента України Володимира Зеленського.

Куртєв звернувся до Зеленського з проханням "посприяти ситуації, яка склалася у Запорізькій міській раді у звʼязку з тиском голови ЗОВА Івана Федорова на органи місцевого самоврядування". Крім цього у заяві також йдеться, що очільник ОВА "безпідставно" звинувачує Куртєва у причетності до протиправних дій на посаді секретаря Запорізької міської ради.

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