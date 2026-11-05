Кушнер оцінив позицію Зеленського перед переговорами в Абу-Дабі

Джаред Кушнер / © Associated Press

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Зять президента США та одни із ключових учасників американської переговорної команди щодо закінчення війни Росії проти України Джаред Кушнер заявив, що США прагнуть завершити війну Росії проти України й домовитися про ширшу систему безпеки, яка унеможливила б відновлення бойових дій. Про це він написав у соцмережі X.

«Ми цінуємо конструктивний підхід президента Зеленського та його команди, а також їхню відданість пошуку шляху до подальшого врегулювання», — йдеться в дописі Кушнера.

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4 листопада Володимир Зеленський провів півторагодинну розмову з Кушнером і спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Вони обговорили підготовку до переговорів України та Росії за посередництва США, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі.

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Нагадаємо, під час пресконференції в Осло Володимир Зеленський наголосив, що Україна має брати безпосередню участь у переговорах щодо власного майбутнього. Він також пояснив, за якої умови Київ долучатиметься до обговорення подальших кроків із завершення війни.

Після зустрічі з Зеленським спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга, щоб представити Володимиру Путіну пропозиції щодо мирного врегулювання. Також обговорювалася можливість подальших переговорів за участю лідерів України, США та Росії.

Згодом Віткофф зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі. Після переговорів американський посланець повернувся до Норвегії та розповів про результати зустрічі й подальші контакти щодо врегулювання війни.

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