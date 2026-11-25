Джаред Кушнер / © Associated Press

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США не тиснуть на українську владу, а виступають посередником. Водночас заклик Дональда Трампа провести вибори в Україні став відповіддю на попередні дії Володимира Зеленського.

Про це заявив спеціальний посланник США Джаред Кушнер.

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Як повідомив Кушнер, Вашингтон продовжує надавати Києву необхідну допомогу, зокрема й ділиться оперативними даними, а курс президента Дональда Трампа полягає у підтримці України.

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«По-перше, ми не чинили жодного тиску на президента Зеленського чи українців. Наше завдання — виступати посередником. Насправді ми їх підтримуємо. Ми надаємо їм оперативну інформацію», — зазначив він.

Спеціальний посланник США з питань миру також акцентував на масштабах американської допомоги. Він зазначив, що Америка є найбільшим донором України у цій війні, а позиція президента Трампа полягає в підтримці.

«Що стосується зміни режиму, президент Трамп закликав до проведення виборів. Очевидно, я вважаю, що це демократичний крок, якого, на мою думку, він прагне. І це сталося після того, як президент Зеленський напав на президента Трампа. Як ви бачите, президент Трамп — дуже сильний контратакуючий гравець», — підкреслив Джаред Кушнер.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg розповів про вимоги Дональда Трампа щодо України. У розмові він заявив, що посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф «наполягають на мирній угоді „якомога швидше“, а в ідеалі — до січня».

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Згодом президент США Дональд Трамп зі сміхом відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що Вашингтон хоче досягти угоди між Україною та Росією до січня 2027 року.

До слова, минулого тижня FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди до 1 січня 2027-го.

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